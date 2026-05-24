Tシャツは着方次第でこんなに洒落る。40代・50代の“きれいめカジュアル”の正解例
気温が上がるこれからの季節、自然と出番が増えるTシャツ。ラクに着られる一方で、40代・50代になると「なんだか部屋着っぽい」「カジュアルすぎて難しい」と感じることも増えてきます。特に2026年春夏は、“軽さ”や“抜け感”を意識したきれいめカジュアルがトレンド。ただシンプルに着るだけではなく、素材感やシルエット、小物使いで“整えて見せる”ことが、大人世代のTシャツコーデでは重要です。
ロゴTやプリントTは“スラックス合わせ”で大人っぽく引き締める
ロゴTやプリントTは、今季も人気継続中のアイテム。ただし、大人世代が取り入れるなら“ラフに寄せすぎない”ことが重要です。
おすすめなのが、落ち感のあるスラックスとの組み合わせ。カジュアルなTシャツを、端正なボトムスが程よく引き締めてくれるため、頑張りすぎていないのに洒落て見える着こなしが完成します。特に2026年春夏は、ゆるめシルエットのワイドスラックスやストレートパンツがトレンド。足元はローファーやパンプス、バッグはレザー素材を合わせると、大人っぽさがさらに引き立ちます。
デニムコーデは“サテンTシャツ”で顔まわりにツヤを足す
Tシャツ×デニムは王道だからこそ、素材感で差をつけたい組み合わせ。どちらもカジュアルなアイテムなので、そのままだとラフになりすぎることもあります。
そこでおすすめなのが、ほんのり光沢感のあるサテンTシャツ。自然なツヤ感が顔まわりを明るく見せてくれるため、デニムスタイルでもどこかきれいめな印象に仕上がります。さらに、シャツを腰巻きしたり肩掛けしたりするのも、今っぽく見せるポイント。視線が分散されることで、腰まわりもすっきり見えやすくなります。なお、デニムは少しゆとりのあるストレートやワイド寄りを選ぶと、今年らしい軽やかさとも好相性です。
無地Tシャツは“異素材ミックス”で一気にこなれる
シンプルな無地Tシャツは便利な反面、着こなしによっては単調に見えやすいアイテム。そんなときに意識したいのが、“素材の違い”をつくることです。
例えば、コットンTシャツにサテンパンツを合わせるだけでも、コーデに自然な立体感が生まれます。今季はモカブラウンやエクリュ系など、“やわらかくつながる配色”も人気。重たく見えにくく、大人世代のTシャツコーデにも取り入れやすいカラーです。さらに、アクセサリーでツヤを足したり、カーディガンを肩掛けしたりするだけでも、シンプルな着こなしがぐっと洒落た印象に変わります。
Tシャツコーデを大人っぽく見せるコツは、“ラクなのに整って見える”バランスづくりを意識すること。スラックスやサテンTシャツ、異素材ミックスなど、少しの工夫だけでも印象は大きく変わります。「なんだか最近しっくりこない」と感じている人こそ、今年は素材感や合わせ方を見直して、軽やかなきれいめカジュアルを楽しんでみてください。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞
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