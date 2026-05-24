声のトーンまで変わる！男性が本命女性にだけ見せる「話し方の変化」
男性の好意は、声のトーンや話し方にも表れるもの。普段は無意識でも、本命女性の前では声が柔らかくなったり、テンポが変わったりすることがあるのです。そこで今回は、そんな男性が本命女性にだけ見せる「話し方の変化」を紹介します。
声が低く優しくなる
本命女性と話すとき、男性は自然と声が低く、柔らかくなります。これは安心感や誠実さを伝えたいという気持ちの表れ。友人や同僚と話す時とは明らかに違う、穏やかなトーンが特徴です。
話すスピードがゆっくりになる
本命の女性との会話は大切にしたいもの。そのため、男性は無意識に話すスピードを落とし、聞き取りやすく、心地よい間を取るようになります。これは“もっと会話を続けたい”というサインです。
あなたの名前を呼ぶ回数が増える
男性は意識的に本命女性の名前を呼ぶ傾向があります。名前を呼ぶことで距離を縮め、特別感を演出しているのです。呼び方やイントネーションの変化にも注目しましょう。
声は感情を隠せない部分の１つ。気になる男性の声色や話し方に優しさや特別感を感じたら、それは本命サインの可能性があります。普段の話し方との違いを意識して観察してみてくださいね。
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