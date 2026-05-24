追いかける必要ないな…。男性から“安心されすぎる女性”の特徴
男性から「一緒にいてラク」と言われるのに、なぜか恋愛に進まない。そんな“安心されすぎる女性”には共通する行動があるのです。追いかけたくなる女性は、居心地の良さだけで終わっていません。
“いつでも会える状態”になっている
男性から誘われたら毎回予定を合わせていませんか？もちろん悪いことではありません。ただ、「いつでも会える」が続くと、特別感は薄れます。追いかけたくなる女性は、自分の予定や時間も大切にしているものです。
リアクションが“常に一定”すぎる
何を言われても同じテンションでリアクションしていませんか？居心地は良くても、感情の動きが見えないと印象は平坦になってしまうもの。追われる女性は、嬉しい時はちゃんと喜び、気になる時はいつもよりリアクションが大きくなります。
“関係を進める余地”を見せていない
LINEも会話も、全部その場で完結していませんか？安心されすぎる女性は“続きを作る動き”が少ない傾向あり。「今度その話もっと聞きたいです」と少し余白を残すことで、“また会いたい”につながります。
追われる女性は、駆け引きがうまいわけではありません。会える状態を作りすぎない、反応をちゃんと返す、少し余白を残す。この違いが、“気になる存在”につながるのです。 ※画像は生成AIで作成しています
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