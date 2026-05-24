腹筋だけでは変わりにくい？40代以降が見直したい“脇腹の伸ばし方”
「腹筋を頑張っているのに、なぜかくびれが出にくい」と感じていませんか？40代以降は、脂肪だけでなく“体側の縮こまり”によって、お腹まわりが重たく見えやすくなります。特にデスクワークやスマホ姿勢が続くと、脇腹が硬くなり、横から見たシルエットも平坦に。そこで取り入れたいのが、ヨガの基本ポーズ【パリガアーサナ】。脇腹から股関節までを大きく伸ばしながら、くびれ印象を引き出していきます。
【STEP１】ひざ立ちで土台を整える
【STEP２】脇腹を縦に引き上げる
息を吸いながら、右腕を天井へまっすぐ伸ばします。この時、肩が上がらないよう注意。脇の下からウエストまでが“縦に伸びる感覚”を意識しましょう。腰を反らせるのではなく、背骨を長く保つイメージです。
【STEP３】体側をゆっくり伸ばす
息を吐きながら、右腕を左方向へ大きく伸ばしていきます。視線は無理のない範囲で右脇の方向へ。脇腹から背中、内ももまで気持ちよく伸びている感覚を意識しながら、３〜５呼吸（約30秒）キープします。反対側も同様に行いましょう。
▶効かせるコツ
“深く倒す”ことより、“脇腹を長く保つ”ことが大切です。上半身が前に倒れたり、肩が丸まったりすると、体側への刺激が逃げやすくなります。呼吸を止めず、肋骨の間を広げるようにゆったり伸ばすことを意識しましょう。
ウエストにくびれがほしいなら、脇腹の“縮こまりをほどく”ことも大切なポイント。脇腹が伸びるだけでも、横から見たシルエットは変わって見えます。ぜひ無理のない範囲で続けてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本記事はヨガインストラクター、ピラティストレーナーなどの一般的な知見を参考に、編集部にて再構成しています ※画像は生成AIにより作成しています
🌼「脇腹のもたつきを解消したい…」40代以降が見直したい“くびれウエスト”の整え方