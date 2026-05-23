モテるのは顔より中身。男性が惹かれる“性格美人”の共通点
恋愛となると、見た目と同じくらい「性格面」を重視する男性は少なくありません。では、どんな女性が“性格美人”とされ、恋愛で選ばれているのでしょうか？そこで今回は、男性が惹かれる“性格美人”の共通点を紹介します。
誰の前でも態度が変わらない
男性が「性格がいいな」と感じるのは、裏表のなさ。店員さんへの対応や、友人への気遣いなど、誰にでもフラットな態度をとれる女性に安心感を覚えます。偽りのない一貫した姿勢は、男性に「ずっと一緒にいたい」と思わせる上でとても重要です。
一緒にいると前向きな気持ちになれる
「また話したくなる」「なんか元気出る」そんな感覚をくれるポジティブ思考の女性に男性は惹かれるもの。落ち込むことがあっても前を向こうとする姿勢や、日常を楽しむ姿に愛おしさを感じるのでしょう。それでいて、自分のことまで明るくしてくれる女性は、男性にとって手放せない存在です。
自己肯定感が高い
自己肯定感の高い女性は、男性の目に他人に依存せず自分の軸を持っているように映ります。必要以上に媚びず、堂々としている姿は、憧れさえ抱かせるでしょう。男性は、そんな“自信ある女性”にこそ信頼を寄せたくなるものです。
誰にでも優しく、自分を大切にしながら前を向ける女性に対して男性は「彼女となら幸せになれそう」と感じるもの。そんな男性が惹かれる“性格美人”をめざして、自分磨きに取り組んでいきましょうね。
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