アニメ『タコピーの原罪』劇場公開決定 全6話を劇場用に再編集し新たなシーンも追加
2025年に放送されたアニメ『タコピーの原罪』の劇場公開が決定。特報が解禁となり、原作者・タイザン5からのお祝いコメントも到着した。
【動画】タコピーとしずかたちが歩んだ軌跡を映す特報映像
『タコピーの原罪』は、マンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載・配信された、タイザン5による漫画作品。2021年12月に連載が開始されると、ハッピー星人のタコピー（主人公）の愛らしいビジュアルやコミカルなキャラクターとは裏腹に、人間の子どもたちが直面する過酷な現実と、タコピーたちによって巻き起こされる衝撃的な展開の数々が爆発的な反響を呼び、当時の連載作品の最高閲覧数を塗り替える快挙を達成。
アニメは地上波放送なしの配信限定シリーズという形態ながら、SNSでは最新話が配信されるたびにトレンドを席巻する社会現象となり、「Filmarks Awards 2025」でアニメ部門最優秀賞を受賞した。その熱狂は国内に留まらず、「アヌシー国際アニメーション映画祭2026」TV部門への正式出品や、世界最大級の規模のアニメの祭典「クランチロール・アニメアワード2026」でアニメ・オブ・ザ・イヤーを含む7部門にノミネートされるなど、今や世界的な評価を確立している。
今回の劇場版のタイトルは、映画『タコピーの原罪 -ありがとう、また明日-』。アニメ全6話を劇場用に再編集し、新たなシーンも追加。解禁された特報では、“タコピーと出会ってくれたきみたちへ。あの物語を、もう一度”という、感謝と再会のメッセージを添えて、タコピーとしずかたちが歩んだ軌跡が映し出されている。
そして、原作者・タイザン5からのコメントも到着。「『タコピーの原罪』映画化ありがとうございます！！ 第一話の劇場先行上映での音響、大画面で見た感動が忘れられなかったので本当に嬉しいです。何度でも見に行きます！！ 新しく動くキャラクターたちもとても楽しみです。皆さまも是非･･･！！」としている。
【動画】タコピーとしずかたちが歩んだ軌跡を映す特報映像
『タコピーの原罪』は、マンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載・配信された、タイザン5による漫画作品。2021年12月に連載が開始されると、ハッピー星人のタコピー（主人公）の愛らしいビジュアルやコミカルなキャラクターとは裏腹に、人間の子どもたちが直面する過酷な現実と、タコピーたちによって巻き起こされる衝撃的な展開の数々が爆発的な反響を呼び、当時の連載作品の最高閲覧数を塗り替える快挙を達成。
今回の劇場版のタイトルは、映画『タコピーの原罪 -ありがとう、また明日-』。アニメ全6話を劇場用に再編集し、新たなシーンも追加。解禁された特報では、“タコピーと出会ってくれたきみたちへ。あの物語を、もう一度”という、感謝と再会のメッセージを添えて、タコピーとしずかたちが歩んだ軌跡が映し出されている。
そして、原作者・タイザン5からのコメントも到着。「『タコピーの原罪』映画化ありがとうございます！！ 第一話の劇場先行上映での音響、大画面で見た感動が忘れられなかったので本当に嬉しいです。何度でも見に行きます！！ 新しく動くキャラクターたちもとても楽しみです。皆さまも是非･･･！！」としている。