５月２４日の京都６Ｒ・３歳１勝クラス（ダート１９００メートル＝ビズロードが取り消し１５頭立て）で、川田将雅騎手騎乗の１番人気ボクマダネムイヨ（牡３歳、栗東・東田明士厩舎、父クリソベリル）が直線で豪快に差し切り２勝目を挙げた。２着に１２番人気のホールオブミラーズ（北村友一騎手）、３着に７番人気ユアフェリシティ（原田和真騎手）が入った。

眠っていたパワーが目を覚ました。後方で足を溜め、直線で外から徐々に追い上げると、３着のユアフェリシティを一気に捉える。ホールオブミラーズも伸びて来たが、おかまいなし。さらにリードを広げて５馬身差で圧勝した。

管理している東田調教師は「力はあると思っていましたが、歯がゆい競馬が続いていました。適性もまだ探りながらですが、トモ（後ろ肢）が緩くテンに進んでいかないので、１９００メートルにしたのが良かったですね。厩舎としても能力はあると思っているので、勝てて良かったです」と笑顔で話した。

なお、この日の京都１Ｒでは同馬のオーナー小田切光氏が所有するオヤツノジカンも勝っており、ＳＮＳで話題を呼んだ。