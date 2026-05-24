◆女子プロゴルフツアー ブリヂストンレディス 最終日（２４日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）

プロ２年目でツアー未勝利の吉田鈴（りん、大東建託）は４位で出て４バーディー、１ボギーの６９をマークし、通算８アンダーで２位に入った。ツアー初優勝は逃したが、自己最高位でフィニッシュした。

単独トップの入谷響（加賀電子）と３打差４位で出た吉田は２番で５メートルを沈めてバーディー先行。７番は１メートルに寄せ、１３番は４メートル、１６番は３メートルを沈めて猛追した。自身が初ボギーを打った１７番で、１つ後ろの最終組の入谷がダブルボギーをたたいて１打差に迫ったが、最後は１打及ばなかった。

プロ１年目の昨季は入谷や荒木優奈（Ｓｋｙ）ら同期が初優勝を飾る中、自身は無冠だった。それでも「優勝も大事だけど、自分のゴルフがうまくなれば手が届くところだと思う」と冷静に見据えていた。今季は前週まで１０戦出場でトップ１５以内が６度。４月の富士フイルム・スタジオアリスオープンの５位を上回り、自己最高の２位で終えた。