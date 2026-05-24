イクイノックスの全弟が誕生（画像はイメージ）【写真：ロイター】

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4月10日に誕生

　世界最強馬の全弟が誕生した。ノーザンホースパークは24日、Xを更新。国内外でG1通算6勝を挙げたイクイノックスの母シャトーブランシュが、4月10日に父キタサンブラックの牡を出産したと発表した。競馬ファンからは歓喜の声が上がっている。

　北海道のノーザンホースパークはXで「イクイノックスの母、シャトーブランシュが元気な男の子を出産しました！　お父さんはキタサンブラックです」と発表した。4月10日生まれという。

　シャトーブランシュは2023〜25年にキタサンブラックの子を出産しているが3頭とも牝馬で、イクイノックスの全弟が初めて誕生。ノーザンホースパークのXで動画や写真が公開されると、競馬ファンも大喜びだ。

「うおお！　イクイノックスの全弟！」
「待望の男の子！これは本当に嬉しい…」
「イクイノックスの全弟！　この子もきっと大舞台で…！」
「ついに男の子きたああああああ」
「かわいいいいいいいいいいい　イクイノックスの弟ぉぉぉ」

　イクイノックスは国内外でG1通算6勝。国際競馬統括機関連盟による2023年の「ワールドベストレースホースランキング」で年間1位に君臨した。

（THE ANSWER編集部）