モデルでタレントの杉枝真結（30）が24日、自身のインスタグラムを更新。第1子女児出産を報告した。

「【ご報告】いつも見守っていただいている皆さまへ」と題し、「先日、第一子となる女の子を出産いたしました」と報告。「これまでの活動でも妊娠を公表させていただいて以降も、たくさんの温かい応援やメッセージをいただき、改めまして、本当にありがとうございます」「そして妊娠から出産、そして現在もお世話になっている産院の先生方や助産師の方々には娘と私の命をここまで大事に繋いでいただき、言葉では言い表せられないほどの感謝でいっぱいです」と感謝の思いをつづった。

「日頃より、多くの方々に支えていただいて今、娘と私がここに生きられているのだと心からそう感じています」と続けた。

「実は、予定日より約2週間も早く会いに来てくれた我が子」と明かし、「突如始まった、少し小さめちゃんな娘との生活はバッタバタでハラハラドキドキすることも多かったり、これまでの世界を一変する景色や経験の連続で、すでにめまぐるしい毎日を送っていますが、ようやく落ち着いた一瞬でさえ、ふと毎回思うのは…昨日のことさえ懐かしく恋しく感じるということ。これまでとは違う慌ただしさに包まれる今もすべてがかけがえのない日々のはず」と近況などを記した。

「彼女の人生の門出に大事に向き合いながら、たくさんの愛情を注ぎながら、大切に育てていきたいと思います。これからも温かく見守っていただけましたら幸いです。引き続き、よろしくお願いいたします。2026年5月24日 杉枝 真結」と結んだ。

杉枝は大阪府出身、1996年1月2日生まれの30歳。特技はナレーション、中国語、ダンス、歌。Happiness、E-girlsのメンバーとして活動。卒業後の現在は関西の人気朝の情報番組朝日放送「おはよう朝日です」のリポーターなどとして活躍。今年1月に第1子妊娠を公表していた。