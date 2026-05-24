盛岡『ねるどりっぷ珈琲 機屋』。おもちゃ箱のような店内で、10年寝かせた豆に出合う

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、岩手・盛岡の喫茶店『ねるどりっぷ珈琲 機屋』です。

店主の“好き”だけがいっぱいに詰まったおもちゃ箱

1985年創業の『ねるどりっぷ珈琲 機屋（はたや）』のドアを開く。両親の古布と軽食喫茶の店を関基尋（もとひろ）さんが受け継ぎ32年になる。関さんは東京での大学時代にコーヒーの魅力に開眼。銀座や吉祥寺のお店に足繁く通って味を覚えた。

店主が“自身の眼”にかなった豆だけを厳選し、自家焙煎。ネルドリップで1杯ずつ丁寧に淹れる、盛岡を代表するコーヒー専門店のひとつ。先代から受け継ぐ数々の小物コレクションに加え、現店主の蒐集したコーヒーカップや本なども見応えあり。10年以上豆を寝かせたオールドコーヒーが充実しているのも個性的だ。

『ねるどりっぷ珈琲 機屋（はたや）』膨大な量のオールドコーヒーのストックを少しずつ提供する

店はまるでおもちゃ箱のよう。カウンターの背後にはコレクションのほんの一部というコーヒーカップがずらり。旅好きだったお母さんが集めた世界の置物を眺めるのも楽しい。トン、トン、トン。関さんが挽き立ての豆に少量のお湯を落とす音が聞こえてきた。湯気と共に立ち上がった香りは、飲む前からもう美味。

ストロングブレンド800円

『ねるどりっぷ珈琲 機屋（はたや）』ストロングブレンド 800円 ミナペルホネンの限定カップに注いでくれた

そして、関さんインスピレーションで選ばれたカップでゴクリ。旨みがじわっと広がり、心地よい含み香に遠い思い出のカギを開けられそうになる。棚にあった90年代の映画本でさらに記憶をくすぐり、ちょっと切なく、でも気持ちよくなって店を出た。なんだろ、この充足感。

『ねるどりっぷ珈琲 機屋（はたや）』一枚板のカウンターが潔い空間

盛岡『ねるどりっぷ珈琲 機屋（はたや）』

［店名］『ねるどりっぷ珈琲 機屋（はたや）』

［住所］岩手県盛岡市本町通3-2-11

［電話］019-653-8833

［営業時間］11時〜19時（18時半LO）

［休日］月、第1火※月が祝日の場合は翌日休

［交通］JR山田線上盛岡駅から徒歩7分、岩手県交通ほか主要バス「中央通二丁目」から徒歩2分

撮影／浅沼ノア、取材／渡辺高

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、旅先・盛岡の喫茶店の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像ギャラリー】『ねるどりっぷ珈琲 機屋』の「ストロングブレンド」がコレ！旨みがじんわり広がり心地よい香りに癒される（10枚）