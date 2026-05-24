佐々木希、“自由すぎる素顔”暴露され苦笑い「これは性格悪い」
俳優の佐々木希が、23日放送のTBS系『人生最高レストラン』（後11：30）に出演。親交の深い俳優・夏菜から“自由すぎる素顔”を暴露され、「これは性格悪い」と自ら反省する場面があった。
【動画】「AIで作った美女より可愛い」至近距離から撮影した“天然さく裂”＆オフ感満載の佐々木希
番組では、2018年放送のNHKドラマ『デイジー・ラック』で共演し、現在も家族ぐるみで交流がある夏菜に事前取材を実施。MCの加藤浩次が「お芝居のお友達たちに、佐々木希さんという方はどういう方なのか聞いてきている」と説明すると、佐々木は「えっ、ちょっとぉ〜」と驚いた表情を見せた。
アシスタントの宇賀神メグアナウンサーが夏菜のコメントを代読。「希は世間のイメージとは裏腹に、実はとっても“自由すぎる素顔”を持っています」と紹介した。夏菜によると、以前、家族ぐるみで遊びに行く前日に、LINEで「明日、お弁当作る？」と確認したところ、佐々木から「うーん、まあ適当に作るかな」「ソーセージ詰めるだけ（笑）」と返信があったという。その言葉を受け、夏菜は朝からしっかり弁当を準備。しかし当日になって、佐々木から「弁当やめた（笑）のちほー」とLINEが届いたと明かされた。
さらに夏菜は「前日の気合はどこへやら。ちゃっかり私のお弁当まで狙ってきました。あっけらかんとして甘えてくるマイペースさ…自由すぎます」と暴露。これに佐々木は、思い出したように「そうだぁ〜」と苦笑いを浮かべ、「本当にすみません」と小声で謝罪した。
加藤が「夏菜さんは面白く言ってくれてますけど、結構イラッときてますよ」とツッコミを入れると、佐々木は「本当に。これは性格悪い、絶対に。言ったのに、作ろうかなって言って…。みんなに怒られました。『それはないでしょ』って。あ〜やっちゃったと思って」と振り返り、反省した様子を見せていた。
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番組では、2018年放送のNHKドラマ『デイジー・ラック』で共演し、現在も家族ぐるみで交流がある夏菜に事前取材を実施。MCの加藤浩次が「お芝居のお友達たちに、佐々木希さんという方はどういう方なのか聞いてきている」と説明すると、佐々木は「えっ、ちょっとぉ〜」と驚いた表情を見せた。
さらに夏菜は「前日の気合はどこへやら。ちゃっかり私のお弁当まで狙ってきました。あっけらかんとして甘えてくるマイペースさ…自由すぎます」と暴露。これに佐々木は、思い出したように「そうだぁ〜」と苦笑いを浮かべ、「本当にすみません」と小声で謝罪した。
加藤が「夏菜さんは面白く言ってくれてますけど、結構イラッときてますよ」とツッコミを入れると、佐々木は「本当に。これは性格悪い、絶対に。言ったのに、作ろうかなって言って…。みんなに怒られました。『それはないでしょ』って。あ〜やっちゃったと思って」と振り返り、反省した様子を見せていた。