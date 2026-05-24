「南国最高ー」60歳・前田典子、美ボディ輝く黒ビキニで石垣島の海とプールを満喫「女神すぎます」「素晴らしいボディライン」 夫・日比野玲の“誕生日旅行”へ
モデルの“マエノリ”こと前田典子（60）が24日、自身のインスタグラムを更新。夫でモデルの日比野玲（65）の誕生日旅行で沖縄・石垣島のリゾートを満喫したことを報告し、美ボディ輝く黒ビキニ姿を披露した。
【写真多数】「素晴らしいボディライン」美しい青空の下、美ボディを披露した前田典子
前田は「5月の石垣島」と書き出し、「お天気に恵まれプールと海でリゾートを満喫 南国最高ー 綺麗な石垣ブルーの海に入ってアーシングもできた いくつになっても泳げるカラダでいたいね」などとつづり、青空の下でプールや海を満喫する写真や動画を多数投稿。また、日比野の誕生日旅行だったことも明かし、夫婦ショットや日比野の水着ソロショットなども合わせて披露した。
この投稿にファンからは「マエノリさんと同じ10月生まれ還暦ですが その美しさが羨ましすぎます！しかもご主人まで素敵で…」「いつまでもビキニを着られるマエノリさんが素晴らしいです」「カッコイイ 素晴らしいボディライン 流石モデルさん」「スタイル良くて、綺麗で素敵です」「腹筋すごい」「景色もさることながら､お二人のお姿に見惚れてしまいます」など、称賛のコメントが相次いでいる。
【写真多数】「素晴らしいボディライン」美しい青空の下、美ボディを披露した前田典子
前田は「5月の石垣島」と書き出し、「お天気に恵まれプールと海でリゾートを満喫 南国最高ー 綺麗な石垣ブルーの海に入ってアーシングもできた いくつになっても泳げるカラダでいたいね」などとつづり、青空の下でプールや海を満喫する写真や動画を多数投稿。また、日比野の誕生日旅行だったことも明かし、夫婦ショットや日比野の水着ソロショットなども合わせて披露した。