◇女子ゴルフツアー ブリヂストン・レディース最終日（2026年5月24日 千葉県 袖ケ浦CC袖ケ浦C＝6732ヤード、パー72）

最終ラウンドが行われ、単独首位から出たプロ2年目の入谷響（20＝加賀電子）が4バーディー、ボギー、1ダブルボギーの71で回り、通算9アンダーで逃げ切り、今季初優勝を飾った。昨年6月のニチレイ・レディース以来のツアー通算2勝目。

2番パー5で第2打をグリーン手前まで運びバーディーを先行させると、5番パー3では1メートルにつけてスコアを伸ばした。

後半は吉田鈴に追い上げられた。10番で2メートルのチャンスをものにして突き放したが、13番でボギーを叩いて1打差まで詰め寄られた。

16番のバーディーで差を広げたものの、3打リードの17番パー3でティーショットを右の林に打ち込みダブルボギーで再び1打差に。終盤は苦しみながら逃げ切った。

愛知県出身の入谷は24年プロテストに合格。ルーキーイヤーの昨季は初優勝を含む7回のトップ10入りでメルセデスランク24位。今季も台湾ホンハイ・レディースで4位、KKT杯バンテリン・レディースで6位に入るなど安定した成績を残していた。

ツアー初優勝したニチレイ・レディースの舞台は千葉県の袖ケ浦CC新袖コースだった。今回は袖ケ浦CC袖ケ浦Cで優勝。ツアー史上初めて新旧の袖ケ浦Cを制した。