70代の母はスマホで電話とLINEしか使いませんが、毎月「7000円」ほど支払っています。格安SIMに乗り換えると、どれくらい通信費を抑えられるのでしょうか？

電話とLINE中心なら高額プランが不要な場合が多い

70代の方の中には、スマホの用途が電話とLINE中心というケースがあります。その場合、毎月大量のデータ通信を必要としないことが多いです。

しかし、大手キャリアでは低容量プランでも各種オプションや割引の有無によって月額が高めになり、7000円前後になることがあります。実際には、毎月1GB～3GB程度しか使っていない人も少なくありません。

LINEのメッセージ送信や音声通話は、そこまで大きな通信量にはなりません。動画視聴やオンラインゲームをほとんどしないなら、小容量プランでも十分対応できる可能性があります。



格安SIMへ乗り換えると通信費はどれくらい下がる？

格安SIMとは、大手キャリアの通信回線を借りてサービスを提供している通信会社です。大手キャリアより料金が安いことが特徴です。電話とLINE中心で月3GB程度しか使わない場合、格安SIMでは月1000～2000円程度で利用できるプランもあります。通話オプションを付けても、月3000円前後に収まるケースが多いでしょう。

現在7000円支払っている場合、毎月4000～6000円程度安くなる可能性があります。年間では5万円以上の節約になることもあり、家計への影響は小さくありません。また、最近はオンラインだけでなく、店舗サポートに対応している格安SIMも増えています。初期設定に不安がある場合でも、店舗で相談できるサービスを選べば安心です。



高齢者が格安SIMへ変更するときの注意点

ただし、料金だけで決めるのは避けたほうがよいでしょう。格安SIMは、昼休みなど利用者が多い時間帯に通信速度が遅くなる場合があります。また、キャリアメールは通常使えなくなりますが、メール持ち運びサービスを利用すれば継続できる場合があります。

さらに、サポート体制も確認しておきたいポイントです。高齢者の場合、困ったときに相談できる窓口があると安心です。料金だけでなく、店舗の有無や問い合わせ方法も比較して選ぶとよいでしょう。



無理のない範囲で通信費を見直そう

スマホをあまり使っていないのに高額な料金を支払っている場合は、プランを見直すことで大きな節約につながる可能性があります。

特に、電話とLINE中心なら、大容量プランが不要なケースも少なくありません。まずは毎月のデータ使用量を確認し、必要な容量を把握することが大切です。無理なく使える範囲で通信費を見直せば、毎月の負担を減らしながら、これまで通り便利にスマホを利用できるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー