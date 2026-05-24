◆陸上 関東学生対校選手権 最終日（２４日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）

女子１部５０００メートル決勝が行われ、大東大のサラ・ワンジルが最後の直線で驚異の追い上げ。ゴールに飛び込む形でフィニッシュし、２位だった城西国際大のデイジー・ジェロップ（２年）に０秒０１差の１５分１７秒０１で悲願の４連覇を飾った。レース後は喜びを爆発させ「うれしいです。ゴールに飛び込んだのは、初めて」と満開の笑顔を見せた。

２１日の１万メートルではジェロップに惜敗し、４連覇を逃す２位。リベンジを果たし「ゴールまで諦めないように、自信を持って走りました」と話した。

日本人トップの３位には１５分４３秒９０で城西大の本間香（きょう、２年）が続いた。序盤から二人の留学生に積極的に食らいつき、最後まで粘り強く戦った。「タイムは後半の２０００メートルがかなり落ちてしまった。もう少し行きたかったですが、安定して１５分台が出せていることは、まずは自信になりました」と笑顔で振り返った。

関東インカレは１９１９年に第１回大会が行われ、今年が第１０５回。１９２０年に始まり、今年１月に第１０２回大会が行われた箱根駅伝より歴史は長い。例年５月に開催。各校各種目に３人以内が出場できる。１位８点、２位７点…８位１点が与えられ、対校戦で総得点を競う。男子は１６校の１部、それ以外の２部、大学院生の３部に分けられる。１部の１５、１６位と２部の１、２位が翌年に入れ替わる。女子はすべての大学が１部、大学院生が２部で入れ替えはない。