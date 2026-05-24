◆女子プロゴルフツアー ブリヂストンレディス 最終日（２４日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）

最終ラウンドが行われ、単独首位で出たプロ２年目の入谷響（加賀電子）が、４バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの７１で回り、通算９アンダーで１年ぶり２勝目を飾った。表彰式では「自分が目標としていた優勝に届くことができて本当にうれしく思う。今後も３勝目、４勝目ができるように精一杯努力します」と喜びを語った。

昨年６月のニチレイレディスは袖ケ浦ＣＣ新袖Ｃでツアー初優勝を挙げており、今回は同ゴルフ場の別コースである袖ケ浦Ｃで“ダブル制覇”。第２日が降雨中止で３日間短縮競技となったため、優勝賞金は７５％の１３５０万円が加算される。

２位と３打差の２位で出た２０歳の入谷は前半の２番でバーディー先行。５番パー３で１・５メートルに寄せ、前半で２つ伸ばして折り返した。１０番で３メートルを沈めて伸ばした後、１３番で初ボギー。２位の吉田鈴（大東建託）に一時は２打差に迫られたが、最後は逃げ切った。

昨年６月のニチレイレディスでルーキー一番乗りの初優勝。だが、同８月のＣＡＴレディースで最終日に単独首位で迎えた１３番から４ホールで５つ落として９位に落とし、９位でＶ逸した。あれから９か月。最終日のバックナインで悪夢を払拭（ふっしょく）した。

男子ツアー４８勝の師中嶋常幸に小学５年時から師事。師匠から「ブンちゃん」の愛称を授かった。ツアー屈指の飛距離が最大の武器だが、昨季は３０・０４だった１ラウンド当たりの平均パット数が今季は２８・８７とパッティングが好調。プロ１年目から２年連続の優勝をつかみとった。

◆入谷 響（いりや・ひびき）２００５年１２月２１日、愛知・豊川市出身。２０歳。６歳からゴルフを始める。小５から中嶋常幸が主宰するトミーアカデミーで指導を受ける。岐阜・中京高（通信制）を経て、朝日大に進む。２度目の受験となった２４年のプロテストを７位で合格。２５年６月のニチレイレディスでツアー初優勝。通算２勝。趣味は「刀剣乱舞」など２・５次元ミュージカル鑑賞。１６０センチ、７５キロ。家族は両親、兄、姉。