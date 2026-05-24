【30MS 小宮果穂】 5月30日 発売予定 価格：4,180円 【30MS オプションパーツセット28（アクションウエアα）[カラーA]】 5月30日 発売予定 価格：2,420円

「30MS 小宮果穂」パッケージ画像

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS 小宮果穂」のパッケージ画像を公開した。発売は5月30日を予定しており、価格は4,180円。

本製品は、ゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」と、BANDAI SPIRITSの美少女プラモデル「30 MINUTES SISTERS（30MS）」のコラボ第5弾として、「放課後クライマックスガールズ」の「小宮果穂」を「30MS」のフォーマットでプラモデル化したもの。

今回「30MS」の公式Xアカウント「30 MINUTES SISTERS 公式SNS」にて本製品のパッケージ画像を初公開しており、コラボ衣装「ビヨンドザブルースカイ」を纏い、元気いっぱいの姿を見せる小宮果穂の姿が描かれたデザインとなっている。

また本製品以外にも、同日発売予定のプラモデル「30MS オプションパーツセット28（アクションウエアα）[カラーA]」のパッケージ画像も公開している。

「30MS オプションパーツセット28（アクションウエアα）[カラーA]」パッケージ画像

THE IDOLM@STER (TM) & (C) Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021

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