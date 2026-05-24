

中森明菜（写真提供：HZ VILLAGE Inc.）

中森明菜が23日、55thシングル「ごめんと、すきと、」（7月1日発売）のジャケット・アートワーク2種類を公開した。

【写真】中森明菜

55thシングル「ごめんと、すきと、」ジャケ写

約10年ぶりのニュー・シングルCDとなる55thシングル「ごめんと、すきと、」（2形態）を、20年ぶりライブツアー初日の7月1日にリリースする中森明菜。

楽曲タイトル 「ごめんと、すきと、」は、中森明菜が自筆。通常盤CDは、中森明菜の目が印象的なインパクトあるビジュアルに、自筆のタイトル文字で構成。2CDデラックス・エディションの紙ジャケットは、便箋に中森明菜が自筆で書いた「ごめんと、すきと、」と、「中森明菜」の名前だけで構成されている。

新曲「ごめんと、すきと、」は、親友であるがゆえの「素直になれなかった過去（ごめん）」と、「揺るぎない愛情（すき）」との共存を表現した詞になっており、ノスタルジックな郷愁を感じさせるメロディが、素直になれなかったあの日へと心を誘う、ひだまりのような楽曲。

そして、5月23日17時00分より、ライブツアー「AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026」の東京追加公演（全2公演）のニュー・シングル「ごめんと、すきと、」早期予約者限定のチケット先行抽選予約受付を開始。チケット先行抽選受付にエントリーできる「シリアルコード」の配布は、６月３日23時59分まで（＊一部ショップでは期間変動あり）。