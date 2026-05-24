6人組ダンス＆ボーカルグループ「WATWING」の福澤希空（22）が24日、都内で初写真集「ノゾミゾラ」（主婦と生活社）の発売記念イベントを行った。

グループでは八村倫太郎（26）、鈴木曉（28）に続く写真集発売で「ずっとうらやましいと思っていた。それがかなえられて凄くうれしい」と笑顔。「22年が全て詰まった作品。僕の人生の一部を楽しんでもらえたら」と呼びかけた。

1人で報道陣の囲み取材に応じるのはこの日が初めて。自身は「グループで取材やMCをする時はおとなしいタイプ」だといい、冒頭のあいさつから緊張気味。お気に入りのカットには、日没時の太陽をバックにした一枚を選択したが「ちょうどこの…なんていうんですか？“ヒノボリ？”」と、「日没」を独特のワードと言い間違え、報道陣を笑わせた。グループでのライブとどちらの方が緊張するか問われると「断然こっちです」と答えた。

今後かなえたいことを聞かれると「最近、メンバーと一緒にジムに通い始めた。八村倫太郎が結構マッチョなので、それより大きくなりたい」と“マッチョ”化に意欲的。「今はほぼ毎日通っているので頑張っています」と笑顔を見せた。