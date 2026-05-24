お金はあとから取り戻せても、時間と若さは取り戻せません 。若い時期に得た経験ほど、人生においてその効果が続く期間は長くなります。すべてを将来のために我慢するのではなく、好奇心や健康を保つために賢くお金を使うことは、非常に価値のある支出といえるでしょう。本記事では、三菱UFJアセットマネジメントの前常務で、オルカンの生みの親である代田秀雄氏の著書『オルカン思考：世界経済を味方につける「長期投資」の教科書』（Gakken）より、年齢を重ねてこそわかる「価値あるお金の使い道」について解説します。

年齢とともに「お金の価値」は変わる

同じ10万円でも、年齢によってその価値は大きく異なります。これは収入の多寡の話ではなく、お金を活かせる「時間の長さ」の違いによるものです。若い頃の10万円は、投資に回せば長い時間をかけて大きなお金に育つ可能性があります。複利の力は、時間が長いほど大きく働きますから、若い人ほど投資に有利であることは間違いありません。

しかし同時に、若い頃の10万円には、もう一つ別の価値があります。それは、その時期にしかできない経験に使えるという価値です。

若い頃のお金は、「その時期にしかできない経験」に使うほど価値が高まる

人生には、年齢を重ねてもできることと、そうでないことがあります。体力、好奇心、失敗を恐れない気持ち、時間の自由度。これらは、多くの場合、若い時期のほうが豊かです。若い頃の旅、挑戦、人との出会い、夢中になった時間。それらはあとからお金を積んでも、同じ形では手に入りません。

もし若い頃に「すべてを将来のお金のため」と我慢し続けたとしたら、あとで振り返ったときに、「もっといろいろ経験しておけばよかった」という思いが残るかもしれません。

経験は、金融資産のように運用利回りで表せません。しかし価値は確実に積み上がっていきます。それは視野を広げ、価値観をつくり、人とのつながりを生み、結果として人生の選択肢を増やしてくれます。

若い頃の経験は、その後の人生に長く影響します。たとえば、海外を旅した経験が仕事観や人生観を変える、趣味に打ち込んだ時間が人間関係や仕事につながる、失敗や遠回りが後の判断力を支える、などです。こうしたものは、一度きりで終わる消費ではなく、時間とともに価値が増していく「経験資産」です。

金融資産が複利で増えるように、経験もまた、人生の中で複利のように効いてきます。しかも、若い時期に得た経験ほど、その効果が続く期間は長くなります。

年齢を重ねるとわかる「日本の豊かさ」にお金を使う喜び

投資の目的は「お金を増やすこと」そのものではなく、人生の選択肢を増やすこと。私は、世界の成長に参加しながら、暮らしの豊かさは日本で受け取る――この二重構造こそが、オルカン思考だと思っています。

私が「使ってよかった」と心から思えるお金の使い道は、日本の自然、雪、そして食に触れる体験です。

日本の森林は、垂直方向にも水平方向にも多様性を持ち、世界的に見ても非常に豊かです。国土に占める森林の割合は、OECD加盟国では北欧諸国に次ぐ高さで、木の種類だけでなく、鳥や動物の種類も豊富です。山を歩いていると、日本の自然は五感すべてで楽しめるものだと実感します。小川のせせらぎ、滝の音、桂の木の甘い香り、ブナの木の手触り、木立を抜ける風、雨の日には濃い緑と湿った空気が、森の表情を一変させます。

「森林浴」という言葉が日本発祥であることはよく知られていますが、近年では、ストレスの減少や免疫機能の向上といった効果も、科学的に確認されています。山を歩くことは、運動であると同時に、心身を整える行為でもあるわけです。

また、日帰りの山歩きもいいものですが、時には温泉につかりながらの山行もお勧めです。歩いたあとに体を温める時間は、深い充足感をもたらしてくれます。

なお、最近ではアウトドア用の高機能ウェアも大きく進化しており、雨の日や風の強い日でも、以前とは比べものにならないほど快適に歩けます。とくに雨の日の森は印象的です。しっとりとした空気の中で、苔やシダが生き生きと輝き、晴れた日とはまったく違う表情を見せてくれます。

私は齢を重ねるようになってから、妻に勧められて、少し明るめの色のウェアを選ぶようになりました。身につける色が変わるだけで、不思議と気持ちも前向きになります。山の中では、年齢よりも「どう楽しんでいるか」のほうが、その人の印象を大きく左右するものです。

自然の中で体を動かし、そこに少しだけお金を使う。それによって体力や健康だけでなく、好奇心や気持ちの若さまで保てるとしたら、それはとても価値のある支出だと思います。

代田 秀雄

三菱UFJアセットマネジメント 前常務

シロタ・ウェルス・アンド・ウェルビーイング・アドバイザーズ 代表