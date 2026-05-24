猫の身体能力には驚かされるばかり。ときに「どうやってそこに！？」と戸惑ってしまうような場所で発見するとこもしばしばあります。



【写真】なぜそこに！？ 頭から欄間に突っ込んだ猫さん

今、Xでは和室の“欄間（らんま）”を抜けようと試みた猫さんに注目が集まっています。写真に写っているのは、キジトラ猫の「シン」くん（7歳・男の子）。



鴨居の間にある欄間の透かし彫りに頭を突っ込み、向こう側へ抜けようしている瞬間をとらえた一枚です。その後、何とか通過したものの、飼い主さんのお母さんにみつかり“御用”となってしまいました。



実は、シンくんは過去にも狭いところに入り込む姿が多くの人を驚かせたことがあります。当時のシンくんは、障子の真ん中あたりにダイブ。そのまま頭と上半身をツッコミ、下半身をだらんと垂らりていたのです。ちょうど障子の組子（くみこ）を利用し、上半身は太い格子に、後ろ足で細い格子をひっかけてバランスはとれていたようですが、飼い主さんにとっては肝を冷やした出来事でした。



今回の投稿は3.8万件超の“いいね”を集め、驚きの声が集まっています。ありとあらゆる対策を講じるものの、すんなりと突破してしまうシンくん。まさにいたちごっこといった様相です。飼い主のハララカさん（@hiss_Jararaca）にお話を伺いました。



猫は寝ているイメージだったのに…シンくんの行動にびっくり

飼い主さんによると、今より体が小さいころから目を離すとすかさず欄干を狙っていたといいます。



「とにかく気になるようで、隙あらばチャレンジしていました。あるとき、奇跡的に欄干にたどりつき、間を抜けようとしたところ破壊してしまって穴が拡大してしまったんです。より通りやすくなったことに味をしめたのか、それからは何度も試みるようになりました」



ご家族は、ふすまを閉め、欄間を通れないように対策を講じたものの、シンくんにとっては意味をなさない様子。なんと、壁に張り付いて登るようになったのだとか。



「なんて筋力だ…と、驚きととともにため息が出ましたね。シンを迎える前まで、猫はのんびりと寝ているようなイメージを持っていましたが、これほどの身体能力があるとは思いませんでした」



最近は、ふすまさえも開けるようになったシンくん。今回は、対策の甲斐あって、欄間を通ることはできなかったそうです。



「悔しそうに『ムームー』と鳴いていました。こうなると、おもちゃやおやつも目に入りません」



シンくんを家族に迎えて7年。そんな負けず嫌いの性格もよく知っている飼い主さんは、シンくんの次の一手に備え、注意深く見守りながら、寄り添っています。



「お腹すいた」アピールも独特だった

シンくんのことをこよなく愛する飼い主さんですが、この行動力に頭を抱えることもしばしば。猫と暮らす先輩飼い主さんからアドバイスをもらったこともあるそうですがーー。



「5歳になれば落ち着くと聞いていたのですが、シンはいまだに現役です。でも、キジトラ男子の魅力は存分に感じています。かわいらしくてたまらないのですが…行動力がありすぎて、本当にかないません」



さらに、シンくんはアピールもパワフル！



「夜中、お腹が空くと人間の枕を噛んで、ぐいっと引っ張るんです」



シンくんに右往左往させられることも多いようですが、7年をともに過ごしてきた優しい眼差しが感じられます。家庭に数々の話題をもたらすシンくん。これからも飼い主さん家族に見守られながら、元気いっぱい、日々を過ごしていくことでしょう。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）