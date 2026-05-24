＜損しない休み希望＞週4日勤務の仕事で平日1日休むなら。みんなは何曜日を選ぶ？
パートやアルバイトで平日週4日勤務となると、月曜から金曜日の間で1日お休みをとることになります。ママスタコミュニティでは、休みを取る曜日を迷うママからこんな質問がありました。
『仕事が平日4日勤務なら、何曜日を休みにしますか？』
みなさんなら、何曜日を休みにしますか？ ライフスタイルや子どもの年齢や人数でも違ってきそうです。希望の休みとそれぞれの理由を見ていきましょう。
『金土日の3連休』
土日休みが固定ならば、金曜日を休みにすることで3連休となります。3日連続で休めるならば、ママもゆっくりできそうですね。また子どもが自立していて手がかからない年齢ならば、旦那さんに留守をお願いして、小旅行や推し活の遠征にも行けるかもしれませんね。
『まとめて休むと家事をフル回転でやったり、気を抜きすぎたりで、結局次の出勤が辛くなることが多い』
一方で3日間も休むとなれば、その間に「家事をまとめてやってしまおう！」と思うこともあるでしょう。普段手が届かない場所の掃除や、シーツや毛布の洗濯をまとめてするなど、気合が入るもの。そうするとせっかくの休みがフル稼働になり、疲れてしまう可能性も。逆に3日間ゆっくりしすぎてしまうと、休み明けの出勤が億劫に感じるかもしれません。それらの理由から、金曜日からの3連休が合わないと感じるママもいるようです。
週半ばですこし休みたいな
『平日の休みなら水曜がいいかな。疲れる前に平日休みたい感じ』
『私は水曜休みの平日4日パート。月木は「昨日休んだから」、火金は「明日休みだから」で心身ともに頑張る気になれる感じで、すごくいいと思っている』
『水曜日がいいな。2日仕事したら1日休み、2日仕事したら2日休み』
週の半ばの「水曜日に休みを取りたい」という声もあります。月曜日と火曜日の2日仕事をしたら1日休み、そして木曜日と金曜日に働けば、土日の2日間が休みになります。ちょうど疲れてきた頃に休めるので、体力的にもメリットがあるようですね。また水曜日に休んだ後、2日出勤すれば2連休だと思えて、木曜日と金曜日も頑張ろうという気持ちになれるそう。仕事へのモチベーションを上げるためにも、半ばで休んでおきたいという考えは納得ですね。
『悩ましいけど水曜日。家に誰もいないタイミングで家事を片付けて、週末は家族と一緒にのんびりしたい』
さらに子どもは学校、旦那さんも仕事で留守にしているならば、平日休みはママひとりでで過ごせます。掃除や洗濯をするときも、誰にも邪魔されずにできますよね。週末に家事をしようと思っても、子どもや旦那さんの起きる時間が遅かったり、思ったように家事が進まなかったりすることもあるでしょう。ママの家事のスケジュールを考えると、平日半ばに休めると都合がよさそうですね。
『中休みの水曜日では、「出勤して休んで、また出勤」となるよね。中休み（水曜日）で気持ちが一旦切れて、翌日にまた仕事のスイッチを入れて、2日（木金）出勤して、また2日（土日）休み。これでは気持ちがつながらないまま、1週間が終わってしまう』
水曜日に休むとなると、月曜日と火曜日で仕事モードになっていても、それが途切れてしまうことになります。そして木曜日に再度スイッチを入れて金曜日につなげていくとなると、オンオフの切り替えが難しいという意見も。仕事モードが途切れることに抵抗がある場合は、水曜日の休みは好ましくないかもしれませんね。「4日連続で働いたほうが効率がいい」という考え方もあるのかもしれません。
お店や病院のお休みも考慮したい
『火曜日。水曜、木曜に病院やお店の定休日が多いから、それらは避けたい』
『火曜日！ スーパーの特売日だから！ それに病院にも行ける』
地域によるでしょうが、病院やお店は「水曜と木曜は休みのケースが多い」というコメントも。買い物に行くことを考えると、混み合う土日を避けて「火曜日に行きたい」という意見もあります。また火曜日に特売があるなど、買い物のしやすさで選ぶママもいました。さらに病院の休診日なども確認しておくと、通院しやすくなりますね。
何曜日に休みにするといいのかは、ママたちが住んでいる地域や生活環境、そして体力などによっても異なるでしょう。また子どもの習い事の送り迎えや家族の予定も考える必要がありますね。家庭によって考え方はさまざま。ママが仕事と家庭の両立ができるように、都合のよい曜日を見つけられるといいですね。