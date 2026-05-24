＜速報＞飛ばし屋・入谷響が単独首位でラスト3Hへ 吉田鈴は2差追走
＜ブリヂストンレディス 最終日◇24日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が後半15番を終えて、ツアー2勝目を狙う飛ばし屋・入谷響がトータル10アンダー・単独首位をキープしている。
【写真】そんなに右向くの？ 入谷響のスイングがとんでもない
2打差2位に吉田鈴。5打差3位タイに2番パー5でアルバトロスを達成した桑木志帆、米ツアーが主戦場の古江彩佳、菅楓華、皆吉愛寿香、申ジエ（韓国）が続いている。河本結と渡邉彩香はトータル4アンダー・8位タイ。昨年覇者の佐久間朱莉はトータル3アンダー・10位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。3日間短縮競技のため、賞金ランキングへの加算は75％。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞ブリヂストンレディス リーダーボード
入谷響 プロフィール＆成績
【写真】フレッシュ全開 JK時代の吉田鈴
吉田鈴 プロフィール＆成績
第2回「一緒にお酒を飲みたい女子プロゴルファー」ランキング 話し上手で聞き上手なムードメーカーは
【写真】そんなに右向くの？ 入谷響のスイングがとんでもない
2打差2位に吉田鈴。5打差3位タイに2番パー5でアルバトロスを達成した桑木志帆、米ツアーが主戦場の古江彩佳、菅楓華、皆吉愛寿香、申ジエ（韓国）が続いている。河本結と渡邉彩香はトータル4アンダー・8位タイ。昨年覇者の佐久間朱莉はトータル3アンダー・10位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。3日間短縮競技のため、賞金ランキングへの加算は75％。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞ブリヂストンレディス リーダーボード
入谷響 プロフィール＆成績
【写真】フレッシュ全開 JK時代の吉田鈴
吉田鈴 プロフィール＆成績
第2回「一緒にお酒を飲みたい女子プロゴルファー」ランキング 話し上手で聞き上手なムードメーカーは