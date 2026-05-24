殿堂入りレシピも！これからの季節に食べたい「冷しゃぶ」レシピ集

徐々に暑くなり始めるこの時期は、冷しゃぶが食卓に並ぶと家族が大喜びすること間違いなしです。今回は、今年の夏にぴったりのレシピを4つご紹介します。定番のポン酢から個性的なトマトソースまで、たれのバリエーションを楽しめます。

▼コンテスト受賞の一味ごまじょうゆだれ

一味、すりごま、しょうゆ、酢などを混ぜるだけの、パンチのきいた手作りだれは絶品。テレビ出演＆雑誌掲載の実力派レシピです。





※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

▼にんにくおろしポン酢でスタミナ補給

大根おろしとポン酢に、にんにくとごま油を加えた食欲増進のたれが決め手。レンチンしたなすに合わせると、さっぱりしながらも満足感のある一品に。



▼ポリ袋で作る和風トマトソース

ポリ袋で、刻んだトマトに顆粒だしとレモン汁などをもみ込むだけで和風トマトソースが完成。市販のたれいらずの意外な組み合わせが新鮮です。



▼梅肉＆オクラで夏らしいサラダ仕立てに

梅肉＋ごま油＋めんつゆをからめたオクラと豚肉を、水菜にのせるだけ。さっぱりとした梅肉の酸味とオクラの粘りが絶妙にマッチします。







冷しゃぶは豚肉をさっとゆでるだけなので、火を使う時間が短くてすむのも暑い季節にうれしいポイントです。たれをかえるだけで違う料理になるので、気分に合わせて楽しんでみてください。（TEXT：青木千奈）

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）