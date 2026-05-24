開催：2026.5.24

会場：チェース・フィールド

結果：[Dバックス] 5 - 4 [ロッキーズ]

MLBの試合が24日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとロッキーズが対戦した。

Dバックスの先発投手はザック・ゲーレン、対するロッキーズの先発投手はマイケル・ロレンゼンで試合は開始した。

3回裏、3番 ヘラルド・ペルドモ 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでDバックス得点 ARI 1-0 COL、4番 ノーラン・アレナド 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 ARI 3-0 COL

4回表、5番 トロイ・ジョンストン 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 ARI 3-1 COL、6番 エセキエル・トーバー 初球を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでロッキーズ得点 ARI 3-2 COL

4回裏、1番 ケテル・マルテ 初球を打ってライトスタンドへのツーランホームランでDバックス得点 ARI 5-2 COL

6回表、7番 スターリン・トンプソン 初球を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでロッキーズ得点 ARI 5-3 COL

8回表、3番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでロッキーズ得点 ARI 5-4 COL

試合は5対4でDバックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はDバックスのザック・ゲーレンで、ここまで3勝4敗0S。負け投手はロッキーズのマイケル・ロレンゼンで、ここまで2勝7敗0S。Dバックスのシーウォルドにセーブがつき、1勝4敗12Sとなっている。

ここまでDバックスは27勝24敗で4.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区3位。一方ロッキーズは20勝33敗で12.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-24 14:08:35 更新