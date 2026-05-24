ソフトバンクは24日の日本ハム戦（みずほペイペイドーム）で「王貞治レガシーデー」を開催。試合前にはセレモニーが行われ、歌手の藤井フミヤが書き下ろした「勝利の空へ」を熱唱し、センター後方に設置された「89モニュメント」の除幕式が行われた。

背番号89の特別ユニホームを着用し、あいさつに立った王貞治会長は「1995年にホークスに入団して以来、32年目を迎えています。その間、ファンのみなさま、一緒に戦ったチームメートの力を得てここまでたどりつくことができました。レガシーデーという、89番の背番号を着た選手たちがグラウンドで戦ってくれる。こんな名誉な話はありません。ホークスの歴史はこれからまた、新たな上乗せの時期に入っています。もっともっと多くの歴史ができるように、多くのファンに支えられるようにこれからも頑張って行きたいと思います。ありがとうございました」とあいさつした。

セレモニーには秋山幸二氏、工藤公康氏、藤本博史氏、小久保裕紀監督、井口資仁氏、城島健司CBO、和田毅球団アドバイザー、デニス・サファテ氏、摂津正氏、内川聖一氏、柳田悠岐選手が整列した。