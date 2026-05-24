メーガン妃のブランド「アズ・エヴァー」が販売したチョコレートが、一部の客のもとに届いた際に「溶けていた」ことから、オンライン上で非常に厳しい批判を受けている。英紙エクスプレスが先日、報じた。

最近、ファンたちはＳＮＳでアズ・エヴァーのチョコレートが届いたことを投稿する一方、失望も述べている。また、このチョコレートは非常に薄く、簡単に割れてしまうとも指摘されている。

ある客はＴｉｋＴｏｋでチョコレートのギフトボックス動画を投稿し、「メーガン妃は別にチョコレートの専門家じゃないから、もともと期待は低かった。でも、これはさすがにひどい。チョコレート２箱とも溶けていたし、あまりに薄いから指で簡単に割れてしまう」と書き込んだ。

この動画には多くのコメントが寄せられ、ある人は「まったく驚かない！」と投稿した。別の人は「ひどいね」とコメントした。さらに別の人は「最悪」と記した。

動画投稿者はその後、自身の動画のコメント欄で、アズ・エヴァーにメールを送ったところ、代替品のボックスを再送してもらえることになったと明かしている。

アズ・エヴァーの特製チョコレートボックス「シグネチャー・チョコレート・ボックス」は、ロサンゼルスの高級チョコブランドとのコラボ商品で、５８ドル（約９２３４円）。

限定コラボ商品で、チョコレートは「濃厚でビター」、中には「柔らかく贅沢なキャラメル」が入っていると説明されている。