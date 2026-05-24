◇インターリーグ パドレス2―0アスレチックス（2026年5月23日 サンディエゴ）

パドレスは23日（日本時間24日）、本拠でアスレチックスを破り、2連勝。ナ・リーグ西地区首位のドジャースとのゲーム差0.5を維持した。

少ない得点を持ち味の投手力で守り切った。2回1死満塁、タティスの押し出し死球で先制すると、2回1死二、三塁からフランスの遊ゴロの間に1点を追加。序盤の得点を5投手の継投で守り抜いた。

先発のジオリトは初回無死一、三塁のピンチを無失点でしのぎ、リズムをつかんだ。制球に不安を残し、5四球を与えたが、要所を締める投球で5回を4安打無失点。エストラダ、モレホン、アダムとリリーフ陣がそれぞれ1回を無失点でつなぐと、最終回には絶対的守護神のミラーが登板。先頭のゲロフを101.8マイル（約163.8キロ）、続くボルテを101.6マイル（約163.5キロ）直球でそれぞれ空振り三振。最後はマクニールを100.8マイル直球（約162.2キロ）直球で一ゴロに仕留め、試合を締めた。

ミラーは前回登板の19日（同20日）のドジャース戦で同点の9回から登板。パヘスに決勝犠飛を許し、今季初黒星を喫していた。中3日の登板で、投じた直球全てが100マイル超を計測するなど、本来の姿を取り戻し、リーグトップを独走する今季16セーブ目をマークした。

試合後、中継局のインタビューに応えた守護神は、昨季途中まで所属した古巣相手の好投に「僕にとっては少し特別な意味があるよ」と笑顔。本拠の大観衆の前での勝利に「球界で一番のファンだよ。毎日、球場をいっぱいにしてくれるし、彼らの前でプレーできるのは毎日の喜びだ」と言葉を弾ませた。