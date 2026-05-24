元ド軍35歳外野手の去就に「信じられない」…たった1日で“引退撤回”にファン困惑　「1日は早すぎる」「一体、何だったんだ？」

テイラーは昨季途中でドジャースからリリースされていた(C)Getty Images

元ドジャースナインの去就に注目が高まっている。

昨年までドジャースに在籍した外野手のクリス・テイラーに関して現役引退がマイナーリーグの公式サイトで公示されていたが、引退を撤回したという。

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テイラーはドジャースに2016年途中から加入。17年はリーグ優勝決定シリーズでMVPに輝くなど勝負強い打撃でチームを支えた。

2020、2024年のワールドシリーズ制覇にも貢献したが、昨季途中に打撃不振でドジャースから戦力外となり、エンゼルスに移籍していた。

ここまでメジャー12年間で通算打率.243、110本塁打、OPS.746、91盗塁を記録している。

今季はエンゼルス傘下3Aソルトレークで32試合に出場していた。また、テイラーの引退に関して米メディアも一斉に報道。ファンの間からも勝負強い打撃を見せたベテラン外野手を惜しむ声が上がっていた。