◆陸上 関東学生対校選手権 最終日（２４日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）

男子１部５０００メートル決勝が行われ、中大の岡田開成（３年）が１３分３１秒４３で優勝した。この種目の日本人優勝は２０２２年、２３年に連覇した順大の三浦龍司（現スバル）以来３年ぶり。「一番を目標にしていたので、勝てて良かった」と会心の笑みを見せた。２位に早大の鈴木琉胤（るい、２年）で１３分３３秒７３が続いた。

残り１周で一気にギアチェンジして先頭に立った岡田は、ラスト４００メートルを５６秒でカバーして後続を振り切った。圧巻スパートに藤原正和監督も「狙い通りのレースができた」と笑顔で話した。

今年の第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）は４区２位と快走。その後は「コンパクトなフォームと、腸腰筋をしっかり使って足を前に出すということを意識しています」とスピードが出しやすいフォームに切り替えたという。４日のゴールデンゲームズｉｎのべおかで日本人学生歴代６位の１３分１９秒４４をマークし、今大会でも勝ちきる強さが際だった。「去年の夏くらいからラストの強化を意識していましたが、ようやく完成してきた」と表情には充実感がにじんでいる。

藤原監督も「成果につながってきている」と成長を実感した。男子５０００メートルで昨年の東京世界陸上代表、１７日のセイコー・ゴールデングランプリで３０００メートル日本記録を樹立したＯＢの森凪也（ホンダ）と練習したこともきっかけの一つで「明確に世界に出て行くにはどういうことをしないといけないか、見えてきたと思います」と藤原監督。冬場は米国合宿にも参加し「上位の選手を見て、自分の中で何か変えないと行けないと、取り組みを変えてきてくれている」と心身共に成長した姿に、指揮官もうれしそうだった。

駅伝でも、もちろん勝ちにこだわって戦っていく。１９９６年以来３０年ぶり史上最多１５度目の総合優勝を狙った今年の箱根駅伝は２年連続総合５位。史上初の上位１０人の１万メートル平均タイムが２７分台と、圧倒的なスピード力が注目されたが「泥臭くメンタルを鍛えていきたい」と岡田。今季はさらなる強さを求めてトレーニングを積むつもりだ。「強いチームになってきている。３冠狙えると思っています」と中大エースとしての役割を果たす。

関東インカレは１９１９年に第１回大会が行われ、今年が第１０５回。１９２０年に始まり、今年１月に第１０２回大会が行われた箱根駅伝より歴史は長い。例年５月に開催。各校各種目に３人以内が出場できる。１位８点、２位７点…８位１点が与えられ、対校戦で総得点を競う。男子は１６校の１部、それ以外の２部、大学院生の３部に分けられる。１部の１５、１６位と２部の１、２位が翌年に入れ替わる。女子はすべての大学が１部、大学院生が２部で入れ替えはない。

関東の学生長距離ランナーにとって、関東インカレは箱根駅伝に次ぐビッグイベント。男子の１部と２部は短距離、フィールド種目を含めた総合力で決まるため、今年１月の箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を飾った青学大、同２位の国学院大、同６位の駒大など駅伝をメインに強化している大学は２部に属する。そのため、長距離種目においては１部と２部はほぼ実力差はない。