◆パ・リーグ ソフトバンク―日本ハム（２４日・みずほＰａｙＰａｙ）

「ＯＨ ＳＡＤＡＨＡＲＵ ＬＥＧＡＣＹ ＤＡＹ」として開催され、ホークス全選手が８９番を着用してグラウンドに現れた。

試合前には王貞治球団会長や歴戦のホークス戦士の過去の映像などが流されて、セレモニーがスタート。藤井フミヤが本塁後方で応援歌「勝利の空へ」を熱唱すると、秋山幸二氏、工藤公康氏らレジェンドＯＢが続々と姿を見せ、最後に王会長が登場した。

マイクの前に立った王会長は「１９９５年にホークスに入団して以来、３２年目を迎えております。その間、ファンの皆さま、一緒に戦ったチームメートの力を得て、ここまでたどり着くことができました。今日、ここにレガシーデーという、８９番の背番号を着た選手たちがグラウンドで戦ってくれる。こんな名誉な話はありません。心からうれしく思います。でもホークスの歴史はこれからまた新たな時期に入ってまいります。もっともっと大きな歴史ができるように、多くのファンの皆さんに支えていただけるようにこれからも頑張っていきたいと思います。本日は本当にどうもありがとうございました」とスピーチした。

◆セレモニーに登場したメンバー 王貞治会長、秋山幸二氏、工藤公康氏、藤本博史氏、小久保裕紀監督、井口資仁氏、城島健司ＣＢＯ、和田毅氏、デニス・サファテ氏、攝津正氏、内川聖一氏、柳田悠岐