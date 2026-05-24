第３子妊娠中のフリーアナウンサー・本仮屋リイナが結婚１０周年を迎え、ウェディングショットを披露し注目を集めている。

２４日までに自身のインスタグラムを更新。「今日で結婚１０周年を迎えました」と報告し、夫と並んだウェディングショットをアップした。

続けて「記念日はほとんど気にしたことのないわたしたちですが、１０周年となると、なんだか、よくここまできたなぁと、しみじみこの１０年を振り返ったりしてみました 楽しいことばかりじゃなく、夫婦って難しいなぁと思う時期もあったけれど、家族に助けてもらいながら、なんとか今日を迎えられました」と振り返った。

さらに「感謝の言葉は、まだそんなに上手に伝えられていないかもしれないけれど、おかずを一切れ多くすることは意識しています笑 今日は、術後のテオを囲みながら、夫の好きなハンバーグと、あんこのおやつでお祝いしました」と自身なりの感謝の行動について明かし、「いつもありがとう」と感謝の言葉で締めた。

この投稿には「１０周年おめでとうございます」「花嫁姿とても綺麗ですね」「ご家族皆さんのご健康とご多幸を祈っています」「体調には気をつけて」「もうすぐ産まれてくる新しい家族と一緒に末永くお幸せに」などの声が寄せられている。