2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の莉犬が24日、誕生日を迎えて、これまでの半生や思いを綴ったライフストーリーブック「生きづらいぼくたちへ」の発売を発表した。

同書は、莉犬がこれまでの人生や活動を通して感じてきた葛藤や悩み、支えてくれた人たちへの思いを自らの言葉で綴った一冊だ。幼少期の記憶や家族との関係、自身の性別に対する違和感、夢を諦めかけた過去など、これまで多くを語ってこなかった出来事や思いに触れているという。

周囲から求められる姿と「本当の自分」との間で、揺れ動きながらも歩み続けてきた経験を通して、「すとぷり」に出会う前から、結成10周年を迎えた現在に至るまでの歩みを振り返る内容をしたためた。

タイトルに込めたのは、自分と同じく“生きづらさ”を抱える人たちへの「ひとりじゃない」というメッセージ。通常版の表紙は、漫画家の久世岳氏による描き下ろしイラストで、「過去の自分」と「今の自分」が向き合う姿を通して、本作のテーマを表現した。

23日夜からツイキャスでカウントダウン生配信をした莉犬は、「この本を自分にとっても大切なお守りとしていきたい」と吐露した。31日から順次予約がスタートする。