歌手でタレントの森口博子が22日に自身のアメブロを更新。歌手でタレントの早見優からスニーカーなどをプレゼントされたことを報告した。

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この日、森口は前日に音楽プロデューサーの武部聡志と開催した「40周年 アニバーサリーツアー第二章“二人だけの語らい”」の東京ファイナルを終えたことを報告し「日常に戻り、淋しいなあ ほんと、みんなといい時間だったなあ…ほんとに、ありがとう」と心境をつづった。

続けて、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組『KISS & SMILE』（bayfm）に、ユニット「キューティー モリモリ」のメンバーでもある早見がゲスト出演したことを明かし「スケッチャーズのスニーカーをプレゼントしていただき、感謝感激です」と報告。プレゼントされた白いスニーカーの写真を公開し「爽やかな白 何にでも合わせやすいですね 何と言ってもスリップインで履きやすい」と気に入った様子でコメントした。

さらに「シューズバッグ、カラフルで可愛い〜 焼き菓子まで頂き、ありがとうございました」と感謝のコメント。また、早見の新曲『Kenpa Dance』について「中毒性のあるダンサブルなナンバー」「ドキっとするセクシーな世界 素敵ですよ」と絶賛した。