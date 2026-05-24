新幹線で隣席に「靴を脱いだ脚」を“こちら向き”に組まれ不快！ 自由席に移動しようとしたら、友人に「指定席を買ってるからダメ」と言われました…「空いてるなら問題ない」のではないですか？

指定席のチケットで自由席に移ることは原則できない

新幹線で近くの席のお客さんと合わず、困ったという経験がある人もいるのではないでしょうか？マナーを守らないお客さんがいても逆上されそうで注意をすることを躊躇ってしまいますよね。

SNSなどでは新幹線に乗ったときに周囲にどんなお客さんが乗車するのか予想できないことをガチャガチャに例えて「隣席ガチャ」などと言われています。

新幹線には指定席と自由席があるので、「隣席ガチャ」にハズレた際は自由席に移動すれば良いと考える人もいるでしょう。

しかし、東海旅客鉄道株式会社の旅客営業規則「急行券の効力」によると新幹線の指定席は特定の列車の特定の座席にのみ座ることができる契約ですので、指定席のチケットを持っている人が、同じ新幹線の自由席へ自己判断で移って利用することは、ルール上原則できません。



指定の新幹線に乗り遅れた場合は自由席に乗ることができる

新幹線の指定席を購入していても、予定の列車に乗り遅れた場合は指定された列車と同じ日の後の列車の自由席に乗ることができます。

しかし、指定した列車に乗り遅れた場合、指定席としての効力はなくなるため、後続の列車の自由席に乗った場合でも差額の払い戻しはできませんし、後続の列車の指定席に座りたい場合は、改めて指定席特急券の購入が必要です。

また、乗り遅れてしまうと後続の列車に乗ることができずに無効となるチケットもあります。まずは乗り遅れないことが大切ですが、新幹線に乗り遅れてしまった場合は券種や注意事項を確認しましょう。

指定席のチケットで自由席に乗ることができる代表的なケースは、指定の新幹線に乗り遅れた場合です。本来乗車する予定の新幹線よりも早く出発する列車には、手続きなしでそのまま乗車することはできません。



隣席ガチャにハズレたらどうすれば良い？

新幹線でマナーの悪い客に遭遇する「隣席ガチャ」にハズレてしまった場合、直接相手に注意するのはおすすめできません。 逆上されることもありますし、思わぬトラブルになってしまうことが想定されます。

しかし、新幹線は長時間乗車していることが多いので我慢するのも苦痛ですよね。せっかく自由席よりも高い指定席を購入しているにもかかわらず不快な気持ちになるのは納得ができません。

隣席とのトラブルが生じた場合は、乗務員さんに相談しましょう。乗務員さんから注意を促してくれたり、改善策や代替案を提案してくれたりするかもしれません。



まとめ

新幹線の指定席は指定の列車の指定の座席に乗る契約ですので、隣席ガチャにハズレたからと自己判断で自由席に移ることはできません。隣席のことで何か困ったことがある際はトラブルを避けるために直接相手に伝えずに乗務員さんに相談するのがおすすめです。

指定の新幹線に乗り遅れた場合は、手続きすることなく乗る予定だった日と同じ日の後続の新幹線の自由席に乗ることが可能です。チケットによってルールが異なる場合があるので、新幹線でトラブルが生じた場合は駅員さんや乗務員さんに相談したり、チケットに記載の注意事項などを確認すると良いでしょう。



出典

東海旅客鉄道株式会社 旅客営業規則

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー