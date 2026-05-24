「閃光のハサウェイ キルケーの魔女」のガンプラ「HG 1/144 メッサーM01型（ガウマン機）」のパッケージ画像初公開！5月30日発売予定
【HG 1/144 メッサーM01型（ガウマン機）】 5月30日 発売予定 価格：3,740円
BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 メッサーM01型（ガウマン機）」のパッケージ画像を公開した。発売は5月30日を予定しており、価格は3,740円。
本製品は、映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」より、ガウマン・ノビルが搭乗する「メッサーM01型」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。
今回「BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS）」のXアカウントにて本製品のパッケージ画像を初公開しており、空中でロング・ビーム・ライフルを放つ勇ましい姿が描かれたデザインとなっている。
【パッケージ画像初公開】- BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS） (@HobbySite) May 24, 2026
2026年5月30日 (土) 発売予定
HG 1/144 メッサーＭ０１型 (ガウマン機)
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