話芸のスペシャリスト・兵動大樹、NGKで異例「6DAYS」トークライブ決定
漫才コンビ・矢野・兵動の兵動大樹が23日、大阪城音楽堂で『おしゃべり大好き。感謝祭 しゃべって歌ってみんなでげちゃ呑み〜てぃんぐ』を開催し、次の『兵
【写真あり】驚きの若返り！ 薄毛をカバーしてイケオジになった兵動大樹
動大樹のおしゃべり大好き。48』のツアー日程を発表した。
『兵動大樹のおしゃべり大好き。』は、話芸のスペシャリスト・兵動がノンストップでしゃべり続けるトークライブで、2003年にスタートし、25年には大阪・梅田芸術劇場メインホール2DAYSなどの全国15会場で17公演で実施された。
今年は8月の石川公演を皮切りに、9月には“笑いの殿堂”なんばグランド花月（NGK）で初めての6DAYSなど過去最大規模の20都道府県の会場で計26公演を予定する。
■『兵動大樹のおしゃべり大好き。48』スケジュール
石川公演
日時：2026年8月16日（日）13:00開場／14:00開演
会場：石川県文教会館ホール
高知公演
日時：2026年8月23日（日）12:00開場／13:00開演
会場：新来島高知重工ホール（高知県立県民文化ホール）オレンジホール
福岡公演
日時：2026年8月30日（日）12:00開場／13:00開演
会場：福岡サンパレスホテル&ホールコンサートホール
大阪公演
日時：2026年9月6日（日）〜11日（金）
9月6日・11日 19:00開場／19:30開演
9月7日〜10日 18:30開場／19:00開演
会場：なんばグランド花月
富山公演
日時：2026年9月19日（土）13:00開場／14:00開演
会場：富山県教育文化会館ホール
神奈川公演
日程：2026年9月26日（土）15:30開場／16:00開演
会場：横浜にぎわい座
静岡公演
日時：2026年9月27日（日）13:00開場／14:00開演
会場：浜松市福祉交流センターホール
岡山公演
日時：2026年10月3日（土）12:00開場／13:00開演
会場：おかやま未来ホール
香川公演
日時：2026年10月10日（土） 13:00開場／14:00開演
会場：レクザムホール（香川県県民ホール）小ホール
広島公演
日時：2026年10月11日（日）12:00開場／13:00開演
会場：JMSアステールプラザ大ホール
愛媛公演
日時：2026年10月17日（土）13:00開場／14:00開演
会場：松前総合文化センター広域学習ホール
熊本公演
日時：2026年10月24日（土）13:00開場／14:00開演
会場：熊本城ホールシビックホール
【写真あり】驚きの若返り！ 薄毛をカバーしてイケオジになった兵動大樹
動大樹のおしゃべり大好き。48』のツアー日程を発表した。
『兵動大樹のおしゃべり大好き。』は、話芸のスペシャリスト・兵動がノンストップでしゃべり続けるトークライブで、2003年にスタートし、25年には大阪・梅田芸術劇場メインホール2DAYSなどの全国15会場で17公演で実施された。
■『兵動大樹のおしゃべり大好き。48』スケジュール
石川公演
日時：2026年8月16日（日）13:00開場／14:00開演
会場：石川県文教会館ホール
高知公演
日時：2026年8月23日（日）12:00開場／13:00開演
会場：新来島高知重工ホール（高知県立県民文化ホール）オレンジホール
福岡公演
日時：2026年8月30日（日）12:00開場／13:00開演
会場：福岡サンパレスホテル&ホールコンサートホール
大阪公演
日時：2026年9月6日（日）〜11日（金）
9月6日・11日 19:00開場／19:30開演
9月7日〜10日 18:30開場／19:00開演
会場：なんばグランド花月
富山公演
日時：2026年9月19日（土）13:00開場／14:00開演
会場：富山県教育文化会館ホール
神奈川公演
日程：2026年9月26日（土）15:30開場／16:00開演
会場：横浜にぎわい座
静岡公演
日時：2026年9月27日（日）13:00開場／14:00開演
会場：浜松市福祉交流センターホール
岡山公演
日時：2026年10月3日（土）12:00開場／13:00開演
会場：おかやま未来ホール
香川公演
日時：2026年10月10日（土） 13:00開場／14:00開演
会場：レクザムホール（香川県県民ホール）小ホール
広島公演
日時：2026年10月11日（日）12:00開場／13:00開演
会場：JMSアステールプラザ大ホール
愛媛公演
日時：2026年10月17日（土）13:00開場／14:00開演
会場：松前総合文化センター広域学習ホール
熊本公演
日時：2026年10月24日（土）13:00開場／14:00開演
会場：熊本城ホールシビックホール