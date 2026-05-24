【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントはおもてなし
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、人間関係や組織の課題で見られる心理的な傾向、おもてなしの場で使われる配慮の言葉、そしてデジタル社会を支える技術的な用語という、それぞれ性質が異なる3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□き
おも□□
でー□□っと
ヒント：物事の不都合や失敗の原因を自分ではなく周囲のせいにすること。来客が持参した手土産をその場で開けて一同に振る舞う際の表現。そして、コンピューターでひとまとめにして処理される情報の集まりを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
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↓
▼解説
それぞれの言葉に「たせ」を入れると、次のようになります。
たせき（他責）
おもたせ（御持たせ）
でーたせっと（データセット）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、課題に直面したときの人間の心理的な傾向から、対人関係を円滑にする気配りの知恵、さらには現代のシステム構築に欠かせない専門的な概念までを網羅しました。共通する「たせ」という響きが、内面的な姿勢の描写から、日常の礼儀作法、さらにデジタル領域の専門用語まで心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、人間関係や組織の課題で見られる心理的な傾向、おもてなしの場で使われる配慮の言葉、そしてデジタル社会を支える技術的な用語という、それぞれ性質が異なる3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
おも□□
でー□□っと
ヒント：物事の不都合や失敗の原因を自分ではなく周囲のせいにすること。来客が持参した手土産をその場で開けて一同に振る舞う際の表現。そして、コンピューターでひとまとめにして処理される情報の集まりを思い浮かべてみてください。
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正解：たせ正解は「たせ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たせ」を入れると、次のようになります。
たせき（他責）
おもたせ（御持たせ）
でーたせっと（データセット）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、課題に直面したときの人間の心理的な傾向から、対人関係を円滑にする気配りの知恵、さらには現代のシステム構築に欠かせない専門的な概念までを網羅しました。共通する「たせ」という響きが、内面的な姿勢の描写から、日常の礼儀作法、さらにデジタル領域の専門用語まで心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)