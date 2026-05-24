【クロスワードパズルクイズ】解けると快感！ □に入るひらがなは？ ヒントは「旅の楽しみ」
「言葉がパッと思い出せない……」そんなことはありませんか？ 脳のトレーニングには、日常的に語彙を使い、新しい刺激を与えることが大切です。
・か・□・こ・□（横の言葉）
・ぼ・□・ず（縦の言葉）
ヒント：名所を巡る楽しみを思い浮かべてみましょう。
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▼解説
しんわ（神話）
かんこう（観光）
ぼうず（坊主）
完成したのは、神々にまつわる物語の「しんわ」、各地の名所を訪ねる「かんこう」、そして僧侶や髪を短く刈ったスタイルを指す「ぼうず」の3つでした。どれも耳なじみのある言葉ですが、文字の重なりから正解を導き出すプロセスは、脳のトレーニングに役立ちます。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？・し・□・わ（縦の言葉）
・か・□・こ・□（横の言葉）
・ぼ・□・ず（縦の言葉）
ヒント：名所を巡る楽しみを思い浮かべてみましょう。
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正解：「ん」「う」正解は「ん」と「う」でした。
▼解説
しんわ（神話）
かんこう（観光）
ぼうず（坊主）
完成したのは、神々にまつわる物語の「しんわ」、各地の名所を訪ねる「かんこう」、そして僧侶や髪を短く刈ったスタイルを指す「ぼうず」の3つでした。どれも耳なじみのある言葉ですが、文字の重なりから正解を導き出すプロセスは、脳のトレーニングに役立ちます。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)