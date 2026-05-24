歌手の浜崎あゆみさんが5月22日、自身のインスタグラムを更新。

アリーナツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」に向けたリハーサル風景の画像を公開しました。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「どんなに孤独で重くてもがいてても、笑い合えるその一瞬に全てが救われて立ち上がる。その繰り返し。」 ＳＮＳに綴る





浜崎あゆみさんは「自分の為だったらとっくに音をあげてた、やり続けられなかった事だらけの怒涛の1週間がまた過ぎて行った。」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、浜崎あゆみさんが、スタッフと共に様々なパフォーマンスのリハーサルをする様子などが見て取れます。







続けて「どんなに孤独で重くてもがいてても、笑い合えるその一瞬に全てが救われて立ち上がる。その繰り返し。」と、記しました。



そして、最後に「Scapegoat再開まで、あと10日。」と、綴っています。









この投稿にファンからは「本当に楽しみ♥♥ あゆに会えるから頑張れるよ〜 いつもありがとう♥」・「あゆちゃんのそのマインドにどんな時も人生が明るく前向きになれた♥ その瞬間のあゆちゃん、一座の写真の姿が見えて幸せに想います♥ いつもありがとう♥」・「楽しそうにリハしてるayuちゃん可愛すぎて♥」などの反響が寄せられています。





【担当：芸能情報ステーション】