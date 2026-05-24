１９２０年代に整備もバス廃業で管理者不在に

富士山を麓から登る「吉田口登山道」について、山梨県富士吉田市などが再興に向けた動きを本格化させる中、この登山道と併走する遊歩道の活用に注目が集まっている。

１合目手前までをつなぐ道だが、吉田口登山道と同様に荒れている箇所も多く、同市や地元有志らが、改めてこの道を整備し、麓からの登山をＰＲしていこうと、様々な策を検討している。（涌井統矢）

「スバルライン開通前は、多くの登山者が麓から登り、茶屋や山小屋もあり繁盛していました」

４月２７日、その遊歩道で同市の学芸員の話に耳を傾けていたのは、１月に結成された「富士山をつなぐ会」のメンバーたち。吉田口登山道の整備や活用方法などを考えようと、同市や富士山文化の再興に努める一般社団法人「カノエサル」（同市）、地元有志など産官学で結成された組織で、この日は遊歩道の整備方針を決めようと、初めての調査が行われていた。

１合目手前の「馬返し」で吉田口登山道と合流する遊歩道は、かつて多くの登山者らでにぎわったが、今は流水により深い溝となっている箇所や、針葉樹が生い茂るところも多い。

参加した約３０人は、歩きながら可能な整備について議論。「『再興』という意味では、開けた草原にするのも一つの案」などの意見も上がっていた。

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遊歩道は吉田口登山道の真横西側に自動車用道路として１９２０年代後半に整備されたものだ。民間のバスが通っており、多くの登山者らが利用していたが、６０年代に、バスが廃業となって以降、管理者が不在に。国や県、民間が所有する林がまたがっていることから、維持管理が難しく、通行できない状態が続いた。

復活への兆しが見えたのは、２００５年のこと。麓からの登山を再興させようという機運が高まったことを受け、市などが登山者の安全確保などのため、土地の所有者らと交渉。道の維持管理を行うことなどを条件に無償で借り受け、再び遊歩道を開通させた。

市では必要に応じて、遊歩道で倒木の撤去や下草の手入れなどの整備を進めてきたが、凹凸になった道の修復や、付近の景観や史跡の活用については、手が回っていなかった。

しかし、近年になって、吉田口登山道を活用した麓からの登山に注目が集まるようになり、遊歩道の活用にも関係者が目を向けるようになったという。

同会は今後、今回の調査結果などを基に、文化的価値の発信や魅力向上へ向けた整備の方法などについて検討していく考えといい、同会メンバーで、カノエサルで理事を務める勝俣俊二さん（４２）は、「『みんなの富士山』なので、多くの人の意見を聞きながら、子どもや孫の世代まで誇れる道にしていきたい」と話した。

５合目までの通行料を免除

山梨県は今夏から、富士山・吉田口登山道の麓から５合目までの登山者の通行料を免除する。これまでは原則一律で４０００円を徴収していたが、麓から登る伝統的な富士登山を奨励する狙いから、０合目から５合目まで登り、バスで下山する人などは免除となる。

麓から５合目までをつなぐ有料道路「富士スバルライン」が１９６４年に開通して以降、麓からの登山者は激減。昨年の５合目ゲートを通過した登山者のうち、麓から登ってきた人は０・２％の約３８０人にとどまっている。

県や富士吉田市などは、神社や茶屋跡などが残る５合目までの古道の景観整備に取り組んでおり、県の三枝徹・富士山観光振興監は「麓から登る昔ながらの登山を通して、文化遺産としての富士山を体感してもらいたい」と話した。

◆吉田口登山道＝富士山麓の北口本宮冨士浅間神社にある登山門を起点に、山頂東部の久須志神社までを結ぶ約１７キロ。一帯が世界文化遺産の構成資産であり、かつては富士山を信仰する「富士講」などでにぎわいをみせたが、１９６４年に「富士スバルライン」が開通し、麓からの登山者は激減。道中の神社などの老朽化が深刻化した。

市は昨年、歴史・文化的価値の普及や再整備を目的とする活動計画を策定。維持管理や価値の発信などの取り組みを進めている。