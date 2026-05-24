開催：2026.5.24

会場：ペトコ・パーク

結果：[パドレス] 2 - 0 [アスレチックス]

MLBの試合が24日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとアスレチックスが対戦した。

パドレスの先発投手はルーカス・ジオリト、対するアスレチックスの先発投手はジョン・ギンで試合は開始した。

2回裏、1番 フェルナンド・タティス カウント0-1から押し出しの死球でパドレス得点 SD 1-0 ATH

3回裏、7番 タイ・フランス 5球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでパドレス得点 SD 2-0 ATH

試合は2対0でパドレスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパドレスのルーカス・ジオリトで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はアスレチックスのジョン・ギンで、ここまで2勝3敗0S。パドレスのミラーにセーブがつき、1勝1敗16Sとなっている。

ここまでパドレスは31勝20敗で0.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位。一方アスレチックスは26勝26敗で（ア・リーグ）西地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-24 14:08:44 更新