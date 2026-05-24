Kis-My-Ft2・宮田俊哉の小説『境界のメロディ』発売2周年を記念ポータルサイトオープン！本人コメントも到着

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Kis-My-Ft2 宮田俊哉が手がけた小説『境界のメロディ』の発売2周年を記念し、作品のポータルサイトがオープンした。

■TVアニメ化も決定した宮田俊哉が書き綴る音楽と青春の物語

『境界のメロディ』は、著者・宮田俊哉による音楽×青春を題材とした物語。2024年5月24日に小説1巻が発売され、翌年5月から月刊コミック誌『ヤングエース』でコミカライズ連載がスタート。同年11月には小説2巻、コミック1巻が同日発売された。

メジャーデビューを目前に、デュオ「かにたま」の相方・カイを事故で亡くし、無気力に生きていたキョウスケだったが、3年後に突然カイが現れるところからストーリーが展開。再び重なり合う2人の音楽、そして彼ら自身、関わってきた人々それぞれの想いが多くの感動を呼び、「次にくるライトノベル2024」の文庫部門・女性読者投票などで1位を獲得。さらに、宮田が夢として掲げていたTVアニメ化も発表され、話題席巻中の作品だ。

この度公開となったポータルサイトは、今後『境界のメロディ』に関する全ての情報が集約されるとのこと。サイトのTOPには、小説のイラストを担当したLAMによって描きおろされたキョウスケとカイが掲載。2周年をお祝いするようなピースサインが印象的なイラストになっている。

さらに、このイラストを使用したグッズの制作も決定。詳細は後日発表されるとのことなので、お見逃しなく。

■宮田俊哉 コメント

■LAM（イラストレーター） コメント

■『境界のメロディ』イントロダクション

趣味でピアノを弾く高校生・キョウスケ。

世界的ロックスターを父に持つ少年・カイ。

偶然の出会いをきっかけに、カイの奔放さに振り回されながらも、二人は音楽デュオ「かにたま」を結成する。

ライバルバンド「サムライアー」と競い合いながら、メジャーデビューへの階段を駆け上がっていく「かにたま」。

そして迎えた、デビュー直前ライブ当日――

それは、初めて自分たちの音楽を聴いてくれたファン・ユイへ、感謝を込めて贈る特別なステージになるはずだった。

しかしその日、カイは交通事故に遭い、命を落とす。

──3年後──

音楽を捨てたキョウスケの前に、死んだはずのカイが現れる。

「生きていても、何もやらずに止まったままだったら、死んでるのと一緒なんだと思う」

なぜカイは再びこの世界に現れたのか。

止まってしまったキョウスケの時間は、動き出すのか――。

宮田俊哉（Kis-My-Ft2）が描く、音楽×青春の物語。

■書籍情報

NOW ON SALE

『境界のメロディ』

著者：宮田 俊哉 イラスト：LAM

メディアワークス文庫

『境界のメロディ2』

著者：宮田 俊哉 イラスト：LAM

メディアワークス文庫

コミカライズ版『境界のメロディ』1巻

漫画：杉基 イクラ 原作：宮田 俊哉 キャラクター原案：LAM

角川コミックス・エース

■関連リンク

『境界のメロディ』ポータルサイト

https://kyokai-melody.com/

『境界のメロディ』公式X

https://x.com/kyoukai_melody

『境界のメロディ』書籍特設サイト

https://promo.kadokawa.co.jp/mwbunko/kyoukai_melody/

コミカライズ版『境界のメロディ』試し読み

https://comic-walker.com/detail/KC_006575_S?episodeType=first

Kis-My-Ft2 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/17

https://mentrecording.jp/kismyft2/