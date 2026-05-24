5児の父・つるの剛士、次女＆三女の近影を披露 次女はミシンがけ、三女は試験勉強にそれぞれ励む「みんな頑張ってて偉い！」「ほんと素敵な家庭」
5児の父でタレントのつるの剛士（50）が23日、自身のインスタグラムを更新。次女＆三女の近影を披露した。
【写真】「みんな頑張ってて偉い！」ミシンがけに励む次女＆庭で試験勉強に励む三女の近影を披露したつるの剛士
つるのは「帰宅したら、、次女は学校の課題に追われてミシンがけ。三女はなんと、庭で試験勉強しとる。。それぞれ頑張ってるなあ。パパも勉強がんばろ」と娘たちの“頑張り”に心打たれた心境をつづり、それぞれミシンがけと勉強に励んでいる写真をアップ。
この投稿にファンからは「ホンマ素晴らしいですね」「一瞬みきさんかと思ってしまいました みんな頑張ってるんですね」「何故に庭なんでしょうかね〜？でもエラいですね」「ほんと素敵な家庭」「ご両親を受け継いでお子さんもやはり器用なんですね」「パパが色んなお勉強したり、挑戦するから、娘さん達もこうやってやるのかなぁと思ったり」「みんな頑張ってて偉い！」「職業ミシン使ってるんですね〜」などのコメントが寄せられている。
つるのは2003年に結婚。翌04年に第1子長男・詠斗さん、06年に第2子長女・うたさん、07年に第3子次女・おとさん、09年に第4子三女・いろさん、16年に第5子次男・絢斗さんが誕生している。
【写真】「みんな頑張ってて偉い！」ミシンがけに励む次女＆庭で試験勉強に励む三女の近影を披露したつるの剛士
つるのは「帰宅したら、、次女は学校の課題に追われてミシンがけ。三女はなんと、庭で試験勉強しとる。。それぞれ頑張ってるなあ。パパも勉強がんばろ」と娘たちの“頑張り”に心打たれた心境をつづり、それぞれミシンがけと勉強に励んでいる写真をアップ。
この投稿にファンからは「ホンマ素晴らしいですね」「一瞬みきさんかと思ってしまいました みんな頑張ってるんですね」「何故に庭なんでしょうかね〜？でもエラいですね」「ほんと素敵な家庭」「ご両親を受け継いでお子さんもやはり器用なんですね」「パパが色んなお勉強したり、挑戦するから、娘さん達もこうやってやるのかなぁと思ったり」「みんな頑張ってて偉い！」「職業ミシン使ってるんですね〜」などのコメントが寄せられている。
つるのは2003年に結婚。翌04年に第1子長男・詠斗さん、06年に第2子長女・うたさん、07年に第3子次女・おとさん、09年に第4子三女・いろさん、16年に第5子次男・絢斗さんが誕生している。