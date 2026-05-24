手違い？ King Gnuのメンバー、JAL動画でまさかのガチCA体験姿 大反響「激ヤバ」「激レア」
JALの公式YouTubeサブチャンネル「JAL、サブチャンネルはじめました」が24日までに更新され、ロックバンド・King Gnuのメンバーが登場し、話題となっている。
【動画】「手違いのような奇跡」… King Gnuの井和輝＆勢喜遊がCA体験 救命胴衣の着用方法も実演
公開されたのは「色々あってKing Gnuの2人がCA体験することになりました」の動画。新井和輝と勢喜遊が、JALエアラインスクールの食事サービスと安全訓練のカリキュラムを体験した。
『King Gnu CEN+RAL Tour 2026』の海外公演にJALが協力していることから、コラボが実現したという。講師役の客室乗務員・柴田さんは「手違いのような奇跡が起こりまして」と語った。
新井と勢がJALのCA姿に身を包み、ファーストクラスの食事提供のほか、安全訓練のライブデモンストレーションに挑戦し、映像にあわせ、救命胴衣の着用方法を実演した。
これに対して「まさかのゲストwww」「誰も宣伝とか告知とかすることなく、ひっそりと激ヤバコラボしてるの面白すぎる」「一般人のコスプレをしている勢喜遊さんの激レア感すご」「ふたりとも就活生みたいでかわいい」「待ってくれ、リズム隊のCA姿見れるなんてどんな贅沢？（感謝）」などコメントが殺到するなど、大反響となっている。
【動画】「手違いのような奇跡」… King Gnuの井和輝＆勢喜遊がCA体験 救命胴衣の着用方法も実演
公開されたのは「色々あってKing Gnuの2人がCA体験することになりました」の動画。新井和輝と勢喜遊が、JALエアラインスクールの食事サービスと安全訓練のカリキュラムを体験した。
『King Gnu CEN+RAL Tour 2026』の海外公演にJALが協力していることから、コラボが実現したという。講師役の客室乗務員・柴田さんは「手違いのような奇跡が起こりまして」と語った。
これに対して「まさかのゲストwww」「誰も宣伝とか告知とかすることなく、ひっそりと激ヤバコラボしてるの面白すぎる」「一般人のコスプレをしている勢喜遊さんの激レア感すご」「ふたりとも就活生みたいでかわいい」「待ってくれ、リズム隊のCA姿見れるなんてどんな贅沢？（感謝）」などコメントが殺到するなど、大反響となっている。