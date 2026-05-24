極楽とんぼの加藤浩次が２３日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」に出演。北海道出身の芸能人による集い「北海道会」について「凍結状態」と明かして、スタジオをざわつかせた。

この日のゲストの女優・佐々木希が、秋田出身の芸能人が集まる「秋田県人会」について言及。柳葉敏郎や藤あや子、加藤夏希、高橋優、椿鬼奴、鳥居みゆき、ハナコ・岡部大、生駒里奈らがメンバーで、佐々木は「今、ＬＩＮＥグループも秋田県人会５０人以上もいるはずです」と県人会の盛況ぶりを明かした。

北海道出身の加藤は「やりとりしてる、グループＬＩＮＥで？動いてる？」とうらやましそうな表情で尋ねると、佐々木は「動いてます。動いてます。すごい」と即答した。

加藤は「北海道会、全く動いてない。凍結状態」と、自らが発起人として立ち上げた芸能人による「北海道会」が“休眠状態”であることを明かして、「どうして？」とスタジオをざわつかせた。

「北海道会」は加藤と平成ノブシコブシ・吉村崇が旗振り役となって立ち上げ、大泉洋、大黒摩季、ＧＬＡＹらそうそうたるメンバーが参加。加藤は以前に同番組で２０１６年に初めて開いた「北海道会」について話していた。