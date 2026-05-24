終売前に食べとこーーーーッ！！【スタバ】沼落ち注意の「スイーツ」って？

【スターバックス】では、ティータイムを贅沢に楽しめる「スイーツ」が登場しています。甘酸っぱいフルーツをたっぷり使ったケーキや、甘じょっぱさを味わえるスコーンなど、気分に合わせて選べるラインナップ。沼落ち注意のスタバスイーツをお見逃しなく。

美しいビジュアルのチーズケーキ

たっぷりのブルーベリー果肉と、レアチーズケーキを組み合わせた「ブルーベリーレアチーズケーキ」。爽やかな味わいを楽しめそうです。パープルとホワイトのコントラストが美しく、写真映えもするかも。@j.u_u.n__starbucksさんによると「はちみつも合います」とのこと。気になる人はぜひチャレンジしてみて。

小腹が空いたときはコレ

あんことバターをスコーンでサンドした「あんバタースコーンサンド」。スコーンからブロックバターがはみ出ている、インパクトのあるビジュアルです。@hifumi4さんは「小さめでも存在感のある甘塩なあんバタースコーン」とコメント。小腹を満たしたいときや、フラペチーノ®のおともにちょうど良さそうです。

カフェ時間を華やかに彩ってくれるスタバのスイーツ、気になった人はぜひチェックしてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様、@hifumi4様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Aoi.S