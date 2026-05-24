ロシアが占領するウクライナ東部ルハンシク州スタロビルスクの建物がドローンによる爆撃を受け大規模な人命被害が発生した中、ロシアとウクライナが真実攻防とともに報復戦を予告した。

BBCとCNNなど外信によると、ロシアのプーチン大統領はモスクワの大統領府で開かれた軍人養成プログラム修了式でウクライナ軍がルハンシク師範大学の寄宿舎を照準打撃したと強く非難した。

ロシア側の主張によると、ウクライナ軍はドローン16機を動員して3回にわたり攻撃を繰り返し、これにより5階建ての寄宿舎が2階まで崩れ落ちた。

爆撃された建物の中には14〜18歳の青少年と教師ら86人がいた。現在まで6人が死亡し39人が負傷するなど45人の死傷者が発生し、15人は行方がわからなくなっている。

プーチン大統領は「周辺に軍事施設や特殊情報機関は全くなかった。これは民間人へのテロ」として軍に報復措置を命令した。

ロシア大統領府と外務省もやはり「子どもと青少年を狙った怪物のような犯罪」として捜査に着手した。

これに対しウクライナ軍総参謀部はロシアの主張を「世論戦に向けねつ造された宣伝戦」としながら全面否認した。

ウクライナ軍は攻撃した建物は寄宿舎ではなく、これまでウクライナの民間インフラ攻撃を主導してきたロシアの特殊ドローン部隊の指揮本部の1カ所だと反論した。

その上で、自分たちは国際人道法と戦争法を厳格に順守し、軍事的目的の施設だけを精密打撃していると強調した。

ウクライナもやはり先週首都キーウの高層マンションがロシアのミサイル攻撃を受け子ども3人を含む24人が死亡している。

ウクライナのゼレンスキー大統領は前日、南部ヘルソン州にあるロシア連邦保安局（FSB）本部を打撃し100人以上の死傷者を出したと発表するなど血の報復戦が続いている。