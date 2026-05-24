＜大相撲五月場所＞◇千秋楽◇24日◇東京・両国国技館

【映像】館内に男女の「大声」笑いが“止まらない”親方衆

序二段の取組途中、審判交代の時間で“男女”の大声が次々と館内に響き、館内が笑い包まれる一コマがあった。不思議な光景と親方の様子に「声援？ヤジ？」「親方爆笑してる」などファンから驚きの声が上がった。

それは序二段六十三枚目・朝昴（高砂）が序二段六十一枚目・栃岐岳（春日野）を押し出して5勝目を挙げた一番の審判交代で起こった。

花道から次の審判を務めるべく入場したのは元関脇・栃煌山の清見潟親方を先頭に元前頭筆頭・敷島の浦風親方、元関脇・旭天鵬の大島親方、元横綱・稀勢の里の二所ノ関親方、最後に元関脇・朝赤龍の高砂親方など豪華顔ぶれ。

すると、まだ客がまばらで静かな館内に「旭天鵬！」という女性の大声が響く。その声をきっかけに男女の声で「旭天鵬！」「栃煌山！」「朝赤龍ー！」……と親方の現役時の四股名を連呼する声援が。その様子に館内からは笑いが起こり、ネットからも「声援？ヤジ？」「親方爆笑してる」「笑いながら入場してる」「楽しそうで何より」といった反響が続いた。

この親方衆はよく一緒に審判を務め、“笑顔が絶えない”メンバーであることから、ファンからは「チーム“ゲラ”」として人気があり、「もうわろてる」「入場からゲラってる」などの声も聞かれていた。(ABEMA／大相撲チャンネル)